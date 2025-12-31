Роман Бусаргин: 25 региональных решений развития

В Энгельсе капитально отремонтировали здание школы № 20.

За счет областного бюджета в учреждении обновили инженерные коммуникации, привели в порядок кровлю, фасад здания и кабинеты. Из областного бюджета на это было выделено 257,6 млн рублей. За счет средств муниципального бюджета и в рамках благотворительного проекта обустроена современная спортивная площадка.

Параллельно с этим в рамках областного финансирования возвели пристройку к школе на 400 мест. Там будут заниматься начальные классы. Учиться в новом корпусе дети начнут в январе 2026 года.

Благодаря комплексному подходу школа №20 будет переведена на односменный режим работы. В учреждении появятся возможности для дополнительного образования: будут организованы кружки и секции.

