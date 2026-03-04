Роман Бусаргин: О сносе незаконных конструкций

Порядка 300 незаконных рекламных конструкций и торговых павильонов демонтировано в крупнейших городах Саратовской области с начала 2026 года. Еще по 500 объектам ведутся судебные разбирательства.

В рамках деятельности профильной комиссии, которая на постоянной основе проводит обследование территорий и выявляет незаконно установленные объекты, по итогам 2025 года ликвидировано свыше 3600 баннеров, ларьков и других конструкций:

📍 Саратов — 2654;

📍 Энгельс — 688;

📍 Балаково — 282.

Демонтаж установленных с нарушением правил рекламных конструкций — это, прежде всего, вопрос безопасности. Подобные объекты закрывают обзор автомобилистам, мешают пешеходам и, как неоднократно говорили жители, портят внешний вид городов. Ранее рассказывал, что на комиссиях рассматривается вопрос об альтернативных местах для размещения рекламы. Ряд решений уже изучается, среди них использование информационных табло остановочных павильонов. Это позволит убрать с улиц города так называемый визуальный шум.

