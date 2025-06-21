Роман Бусаргин: Обсудили несколько важных вопросов по линии демографии

Сегодня на встрече с профильным блоком правительства, отвечающим за здравоохранение, обсуждали несколько важных вопросов по линии демографии. С этого года благодаря дополнительной федеральной поддержке в нашем перинатальном центре появилась возможность бесплатно проходить различные обследования в рамках подготовки к ЭКО. Ей уже воспользовались 307 саратовских пар.



Сама процедура ЭКО также бесплатная. Очереди на нее нет. Ранее уже говорил, что мы делаем все, чтобы наше государственное учреждение было приоритетным для граждан при оказании такой медицинской помощи. Для этого продолжаем модернизацию материально-технической базы перинатального центра. Сейчас для нужд отделения вспомогательных репродуктивных технологий ожидается поставка дополнительного оборудования более чем на 50 млн рублей.

Еще одна важная новость. В рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, на базе женских консультаций планируется открыть специализированные службы для оказания всесторонней поддержки будущим родителям.

К каждой семье подберут индивидуальный подход, чтобы помогать в решении жизненных ситуаций. В специализированных кабинетах можно будет пообщаться с акушерами, психологами и юристами. Первые такие службы появятся в Саратове, Энгельсе. В перспективе, в течение трех лет, они должны начать работать во всех крупных населенных пунктах.