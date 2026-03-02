Роман Бусаргин оценил инновационный потенциал Вавиловского университета

Erid 2W5zFH2uZFf

Губернатор осмотрел инновационные площадки вуза и обсудил с Ученым советом стратегию развития аграрного образования.

27 февраля 2026 года глава региона посетил образовательные площадки Вавиловского университета, ознакомился с разработками студентов и преподавателей в области аграрной промышленности, в том числе связанными с беспилотными авиационными системами.

Глава региона осмотрел технопарк «Кванториум», центр агроробототехники и VR/AR-технологий, инжиниринговый центр «Агротехника», лабораторию по контролю качества топлива и масел, центр молодежного инновационного творчества «Инноватор», учебный центр «Ростсельмаш». Также, осмотрена демонстрационная площадка сельскохозяйственной техники ООО ГК «Агротэк», на которой были представлены самоходный опрыскиватель «Туман-4» (производитель ООО «Пегас-Агро») и колёсный сельскохозяйственный трактор Кировец К-530 (производитель АО «Петербургский тракторный завод»).

В рамках прошедшего заседания Ученого совета университета глава региона отметил, что вуз является одним из флагманов аграрного образования и науки в ПФО. Здесь ведут подготовку специалистов по 135 образовательным программам среднего и высшего образования, а также по более 100 программам допобразования. Открыто 5 современных специальностей, которые сегодня востребованы в АПК региона. Этот потенциал необходимо развивать и стремиться к тому, чтобы потребность региональных работодателей в кадрах была полностью обеспечена вузом.

«Сегодня университет решает и стратегическую кадровую задачу. В структуре валового регионального продукта Саратовской области доля агропромышленного комплекса превышает 17%. Отрасли нужны квалифицированные специалисты. И показатель трудоустройства выпускников говорит о том, что полученное здесь образование востребовано. Несомненно, этот потенциал необходимо развивать и стремиться к тому, чтобы кадровая потребность региональных работодателей была полностью обеспечена вузом», — отметил губернатор.

Роман Бусаргин подчеркнул, что должна быть продолжена системная работа по привлечению в вуз абитуриентов. Для этого в регионе по поручению президента России Владимира Путина создаются аграрные классы. На данный момент в 18 районах области действуют более ста таких агроклассов.

«Требуется наращивать присутствие в федеральных научных программах, продолжать работу по привлечению молодёжи. Благодаря научной школе Вавиловского университета область занимает ведущие позиции по урожайности и вносит серьёзный вклад в продовольственную безопасность страны», — высказался Роман Бусаргин.

По словам губернатора, сегодня вуз развивается сразу в нескольких направлениях, и большую поддержку здесь оказывает председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Создан военный учебный центр, и первый набор на программы подготовки командиров отделения и старших стрелков выполнен в полном объёме. Был проведен капитальный ремонт двух студенческих общежитий университета.

«Всё это дает студентам вуза дополнительные возможности для развития. Современные условия, высокотехнологичное оборудование в разы повышают качество образования. Поэтому материально-техническая база университета будет обновляться и в последующем», — резюмировал глава региона.

Реклама

ИНН: 6455024197