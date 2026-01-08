Роман Бусаргин опустился в рейтинге влияния из-за подчиненных

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опустился на 70-е место в декабрьском рейтинге влияния глав регионов от АПЭК.

Это продолжение негативной динамики: в ноябре он занимал 64-ю позицию, а в октябре — 46-ю.

С оценкой 5,97 балла Бусаргин находится в середине списка губернаторов со средним влиянием. Эксперты не пояснили декабрьское падение, однако в ноябре связывали снижение его позиций с уголовным делом о фиктивных контрактах против зама главы администрации Ленинского района Ильи Боркуна.

Ольга Сергеева