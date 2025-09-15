Роман Бусаргин ответит на вопросы саратовец в прямом эфире

В конце сентября состоится прямая линия губернатора Романа Бусаргина.

Об этом глава региона сообщил в рамках прошедшего постоянно действующего совещания, — информирует пресс-служба областного правительства.

Роман Бусаргин отметил, что подробная информация о дате проведения прямой линии и времени эфира будет размещена дополнительно на его страницах в социальных сетях. Там же будет указано, как жители смогут задавать свои вопросы.

Напомним, прямая линия с главой региона проводится ежегодно. В ходе общения саратовцы задают губернатору самые злободневные вопросы.

Наталья Мерайеф