Роман Бусаргин: Поздравляю работников и ветеранов автомобильного транспорта

Поздравляю всех работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Транспортный комплекс — это огромный механизм, который объединяет тысячи людей. Большая его часть редко бывает на виду, но каждый из вас вносит свой вклад в общее дело – от водителя до механика и диспетчера. Ваша работа — это не просто рейсы и маршруты, а важная составляющая жизни каждого из нас. В таком деле важно иметь большую выдержку, особую внимательность и уметь проявлять понимание.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах! Спасибо за вашу преданность делу и профессионализм! С праздником!