Роман Бусаргин: Примем поправки в бюджет по работе транспорта

На ближайшем заседании областной думы выйдем с несколькими важными поправками в бюджет, связанными с работой транспорта:

— 160 млн рублей — субсидии для обеспечения перевозок льготных категорий граждан на пригородном железнодорожном транспорте;

— 181 млн рублей — поддержка Саратова в рамках компенсации из регионального бюджета 30% расходов, связанных с автобусными маршрутами, переведенными на модель брутто-контрактов;

— 111 млн рублей — продолжение работы дублирующих автобусных маршрутов, запущенных на время реконструкции трамвайного маршрута № 3. Стоимость проезда на них льготная — 10 рублей.

Поправками также предусмотрено выделение Саратову дополнительных средств на дороги:

— 55,4 млн рублей — ремонт автоподъезда к Саратову от трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград»;

— 200 млн рублей — содержание региональных дорог.