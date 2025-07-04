Роман Бусаргин: проведу личный прием участников СВО

В предстоящую субботу, 5 июля, проведу личный прием участников СВО и их семей.



Записаться можно сегодня, 4 июля, до 17:00 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства.

Важное обновление: для удобства всех желающих записаться на приём, организован дополнительный телефон: 21-00-15. Для звонков по-прежнему будет доступен и номер: 21-08-31. Кроме того, обратиться в управление можно лично (г. Саратов, улица Московская, д. 72 стр. 6).

Также в субботу личные приемы проведут все главы муниципальных районов.