Роман Бусаргин рассказал о социальной поддержке саратовцев

Порядка 350 молодых мам Саратовской области получают новое пособие.

Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

Кроме того, родившим второго ребенка до 25 лет женщинам дополнительно выплачивается 8 тысяч рублей в месяц до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года.

Глава региона рассказал также, что 50 участников и ветеранов специальной военной операции вышли в финал региональной программы «Наши герои». Он реализуется по аналогии с федеральным проектом «Время героев», который инициировал Президент Владимир Владимирович Путин. Ещё 20 действующих военнослужащих зачислены в резерв проекта.

По региональным программам отремонтировано 175 учреждений образования, в том числе 51 школа, 42 детских сада, 41 спортивный зал, 41 учреждение допобразования.

Бусаргин уточнил, что более 1,2 тысячи многодетных семей Саратовской области воспользовались возможностью получения компенсации оплаты за обучение детей в колледжах и техникумах.

Объем финансирования дорожной деятельности в текущем году — 16 млрд рублей. Привели в порядок свыше 500 км региональных и муниципальных дорог.

Новые леса в Саратовской области высадили на площади 4 тысяч гектаров, — подытожил глава региона в отчёте за 2025-й год.

Подготовила Ольга Сергеева