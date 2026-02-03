Роман Бусаргин рассказал о втором этапе модернизации водовода Саратова

В Саратове определены участки, которые вошли во второй этап масштабной программы модернизации сетей водоканала.

Об этом в соцсетях сообщил глава региона Роман Бусаргин:

— Как и говорил ранее, будем продолжать масштабный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Саратове. Таких капиталоемких вложений в это направление не было несколько десятилетий. Уже по итогам первого этапа очевидна эффективность этого решения: количество аварийных ситуаций на центральных магистралях снизилось более чем на 40%, а качество водоснабжения улучшилось для практически 300 тысяч жителей областного центра.

По 2026 году также приняли важнейшее решение по реконструкции сетей. Их суммарный километраж сопоставим с объемами первого этапа. На ремонт коммуникаций предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей. В рамках этих средств будет выполнен капитальный ремонт 27 участков, где происходит наибольшее количество аварий.

Один из объектов — сети водоснабжения и коллектор в микрорайоне «Цветочный». Здесь регулярно фиксируются перебои в водоснабжении и аварии на сетях водоотведения. Планируется заменить почти 1,8 км труб.

На Московском шоссе в рамках региональной программы реконструируем более 1,6 км трубопровода для улучшения качества водоотведения.

На улице Технической вместо старых чугунных будут уложены трубы из современных материалов.

На проспекте 50 лет Октября заменим почти 2,5 км труб разного диаметра.

Работы планируется начать с наступлением строительного сезона, — рассказал глава региона.

Полный перечень локаций с предстоящим обновлением водовода — в нашем ТГ-канале.

Подготовила Ольга Сергеева