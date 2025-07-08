Роман Бусаргин: Семья — это в первую очередь самые близкие люди

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Это праздник тех, кто искренне ценит и уважает друг друга, кто растит детей и заботится о своих родителях.

Семья — это в первую очередь самые близкие люди, которые никогда не предадут и всегда будут с тобой рядом, даже если ты совершаешь ошибку. Напротив, они укажут верную дорогу и помогут тебе справиться с каждым испытанием на твоем пути.

На видео — Виктор Сергеевич и Валерия Ивановна Берсеневы. Вместе они уже 67 лет и, как никто другой знают, насколько ценна семья. Чета Берсеневых точно знает рецепт семейного счастья на долгие годы: любовь, доверие, терпение, уважение. И чувство юмора, чтобы радовать друг друга каждый день.

Всем нашим семьям желаю мира, добра и уюта. Цените каждый день, проведенный в кругу родных людей!