Роман Бусаргин: В Саратове строятся 4 новые школы

Благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Саратове в этом году строятся 4 новые школы.

Одна из них — современный образовательный центр на 1100 мест в рамках развития парка «Территория детства», аналогов которому в Ленинском районе нет.

На очередной выездной планерке обсудили с подрядчиком ход работ. Организация сейчас параллельно занимается несколькими направлениями, в том числе готовит котлован для фундамента будущего бассейна, который станет частью нового учреждения. На площадке задействовано необходимое для данного технологического этапа количество людей и техники, никаких сдерживающих факторов нет. Главная задача — завершить возведение школы до конца следующего года.

Чтобы комплексно преобразить данную территорию, было принято решение одновременно со строительством образовательного центра в следующем году провести большой комплекс работ, связанный с благоустройством действующего парка. Он включает в себя высадку новых деревьев, асфальтировку площадок, реконструкцию фасада центра детского творчества, восстановление барельефов и многое другое. Районная администрация сейчас прорабатывает детальный график всех этих работ.

Активную работу ведет и министерство образования, формируя списки будущих учеников школы, которая, напомню, будет носить имя Героев специальной военной операции. Родители с нетерпением ждут этого центра, который даст новые возможности для развития детей во всем микрорайоне.