Роман Бусаргин: В Саратовской области продолжается реализация региональных программ

В Саратовской области продолжается реализация региональных программ, направленных на укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы.

Ведется ремонт и обновляется оборудование школ, детских садов, спортивных школ, организаций допобразования, музеев и домов культуры.

Что уже сделано:

— На сегодняшний день ремонтные работы проведены в 175 объектах сферы образования — школы и детские сады. В каждом учреждении объем работ определялся исходя из потребностей. В основном ремонтировали кровлю, фасады, помещения, пищеблоки, систему отопления, сети электроснабжения, заменяли освещение и окна. Для детей закупали современное оборудование, в том числе, для школьных музеев боевой славы. В частности их оснащали различными интерактивными панелями, стендами, мебелью.

— В районных домах культуры ремонтировали помещения, коммуникации, кровлю, меняли окна, двери, закупали оборудование и мебель. Работы завершены практически во всех вошедших в программу ДК.

— В детских школах искусств и спортивных школах олимпийского резерва устанавливали современные системы безопасности, ремонтировали кровлю, дворовые территории и коммуникации.