Роман Бусаргин: В среду проведу прямую линию на канале «Россия — 24»

В среду, 24 сентября, проведу прямую линию на телеканале «Россия-24». Начало в 21:00.

Свои вопросы можете оставлять в комментариях к этому посту. Фото- и видеоматериалы вы можете присылать в личные сообщения в социальные сети: ВКонтакте и Одноклассники.

Также будет доступен телефон (8452) 210-922. Звонки на него будут приниматься 22-23 сентября с 09:00 до 18:00, а также 24 сентября с 09:00 до окончания прямой линии.

Прямой эфир смотрите на телеканале «Россия-24», официальном сайте ГТРК «Саратов», интернет-телеканале «2-я Садовая.рф», а также в группе «Саратовская область» в ВК и ОК. Прямой эфир также будет на «Радио России Саратов» (99ФМ), радио «Маяк Саратов» (96.7 ФМ), радио «Вести ФМ Саратов» (100.2ФМ).