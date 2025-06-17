Роман Бусаргин: Ветераны СВО — опора и актив партии «Единая Россия» в нашей области

Сегодня состоялся президиум регионального политсовета партии «Единая Россия», его провел губернатор, секретарь реготделения Роман Бусаргин.

Решением президиума сформирован итоговый список кандидатов для последующего выдвижения от партии на довыборы в Саратовскую областную Думу. Он направлен в президиум генерального совета в соответствии с уставом.

Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин отметил, что ветераны специальной военной операции будут выдвинуты партией на предстоящих выборах не только в областную Думу, но и в районные собрания депутатов.

«Ветераны СВО заручились солидной поддержкой людей в ходе предварительного голосования. Уверенно набрали абсолютное большинство голосов. Партия выдвигает кандидатом в областную Думу ветерана СВО Дмитрия Лыгина. Он активист волонтерского движения, вместе с другими членами партии помогает фронту, участвует в общественной жизни региона. Также кандидатами от партии на выборах в районные собрания станут участники СВО в Балашове и Энгельсе.

Несомненно они пользуются заслуженным авторитетом у жителей. Сегодня они опора и актив партии «Единая Россия». Их опыт и инициативы обязательно будут востребованы и полезны в общественно-политической жизни нашей области», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Список кандидатов сформирован по итогам предварительного голосования партии.

По Заводскому одномандатному избирательному округу № 4 выдвигается ветеран СВО Дмитрий Лыгин.

По Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9 выдвигается председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников.

По Ершовскому одномандатному избирательному округу № 25 выдвигается глава Озинского района Антонина Галяшкина.