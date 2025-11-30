Роман Бусаргин встретился с руководством Аткарского района

В числе первоочередных задач по развитию Аткарского района — продолжить создание на территории комфортных условий для граждан.

Это включает в себя укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения, поддержка сферы ЖКХ, дорожное строительство.

Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин во время встречи с исполняющим полномочия главы Аткарского района Андреем Глуховым.

Глава региона обозначил, что для выполнения поставленных задач необходимо определить точки роста в муниципалитете с учетом того, что районный центр и ещё 3 населенных пункта вошли в число опорных. Они должны стать центром всех преобразований, совместно с которыми появятся возможности для укрепления соседних территорий.

«В Аткарском районе есть много точек для роста. Учитывая ваш опыт в том числе и на муниципальной службе, все существующие механизмы для решения вопросов вам знакомы. Приоритеты понятны — это люди и своевременная реакция на их запросы, создание для жителей комфортных условий, общественных пространств, укрепление социальной инфраструктуры. Детальное изучение ситуации в муниципалитете позволит выработать грамотную стратегию и в части работы над инвестиционным потенциалом. Реализация каждого нового проекта позволяет создавать рабочие места. Со стороны региона готовы оказывать поддержку муниципалитету в различных направлениях. Это касается и точечных решений, и формирования заявок на участие в национальных проектах и региональных программах», — сказал Роман Бусаргин.



Подготовила Ольга Сергеева