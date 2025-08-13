Роман Бусаргин: Встретился с руководством «Фонда развития территорий»

Сегодня в Москве встретились с руководством ППК «Фонд развития территорий», в собственности которого находятся несколько земельных участков, переданных много лет назад в рамках решения вопросов обманутых дольщиков.

Все эти участки в разные периоды до 2019 года выдавались застройщикам, которые в итоге не выполнили свои обязательства перед гражданами. Компания оказывала поддержку в предоставлении компенсаций дольщикам и завершении строительства проблемных объектов.

Фонд располагает несколькими земельными участками, которые планирует реализовывать. Со стороны Правительства региона заинтересованы выкупить данные территории, чтобы использовать их для продуманного развития городской инфраструктуры. Сейчас в области действуют новые строгие правила, которые не допускают возведения жилых домов, если недостаточно социальной инфраструктуры. Это многолетняя проблема, к решению которой мы планомерно двигались. Позиция здесь жесткая и принципиальная.

Считаем, что указанные земельные участки необходимо в первую очередь использовать для размещения детских садов, школ и поликлиник. Кроме того, параллельно их возможно рассматривать для реализации социальных программ и комплексной застройки, которая в первую очередь отвечает интересам жителей.

Договорились с руководством Фонда, что будем детально прорабатывать возможность выкупа земли. Региональная власть сделает все необходимое, чтобы итоговое решение было принято в пользу развития города и отвечало всем современными требованиям.