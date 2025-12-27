Роман Бусаргин встретился с руководством «Облкоммунэнерго»

Механизмы решения кадровых вопросов в АО «Облкоммунэнерго» обсуждались в рамках встречи губернатора Романа Бусаргина и генерального директора компании Вадима Ойкина.

Глава региона отметил, что одна из первоочередных задач для руководства компании — повышение заработной платы. В этом направлении уже есть определенные результаты. С начала года компания приняла в свою команду более 200 человек. Обсуждали в рамках встречи и ликвидацию последствий непогоды на территории Саратовской области 13-14 декабря. Аварийные бригады АО «Облкоммунэнерго» работали в 23 районах области, где представлены межрайонные электрические сети, филиалы и отделения предприятия.

«В следующем году первоочередными задачами останутся: повышение качества обслуживания потребителей и стабильная работа предприятия, что включает в себя комплекс мероприятий — от укрепления материально-технической базы и внедрения современных технологий до привлечения квалифицированных специалистов», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева