Роман Бусаргин: Встретился с жителями Самойловского района

Вопросы совершенствования системы здравоохранения, благоустройства территорий и развития сельского хозяйства в Самойловском районе обсудили на встрече с местными жителями. Самойловцы активно участвовали в беседе и поднимали много тем, которые их волнуют больше всего.

Медицина. Перед встречей с жителями посетил районную больницу. Обсудили с главврачом и руководством района вопросы улучшения качества оказываемой помощи, ситуацию с кадрами и лекарственным обеспечением. Рассказал жителям о принятых решениях, которые позволят наладить работу учреждения.

Качество дорог. В Самойловке в этом году привели в порядок одну из центральных улиц, а вот на окраинах и в небольших населенных пунктах вопрос стоит очень остро. Районные власти разработают детальный план по ремонту проезжих частей. Первоочередными там должны быть наиболее популярные участки и те, которые ведут к социальным объектам. Средства на эти цели постараемся найти в региональном бюджете. Но муниципалитету стоит и самостоятельно работать над тем, чтобы эти дороги вошли в федеральные программы.

Вопросы благоустройства. Этому направлению муниципальные власти явно уделяют недостаточно внимания. Местные жители рассказали, что даже траву в райцентре массово начали косить буквально на днях. Следить за территорией блок по ЖКХ должен ежедневно, а не накануне приезда губернатора. Напомнил об этом главе района. Если работу у кого-то не получается перестроить, то, может быть, стоить поискать другую. И это касается не только травы, но и детских, и спортивных площадок. То есть того, что район может и должен делать самостоятельно без крупных финансовых трат.

Развитие спортобъектов — отдельная тема. Обсудили состояние стадиона «Юность», по которому было несколько обращений. На уровне правительства подумаем, как решить этот вопрос, но при этом муниципалитету необходимо отнестись с максимальной ответственностью к этому сооружению и подготовить заявки на участие в госпрограммах.

Развитие фермерских хозяйств на территории района. Жители просят расширить территории для выпаса крупного рогатого скота. В этом году регион принял участие в пилотном федеральном проекте по формированию карты-схемы земель. Была проведена инвентаризация всех участков сельхозназначения. Договорились, что специалисты минсельхоза подберут территории, которые могут подойти для этих целей. Вопросом будет заниматься лично зампред Правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.