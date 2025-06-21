Роман Бусаргин: Завершилась работа региона на ПМЭФ

Делегация Саратовской области вчера завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме.

⭕ Подписали соглашение с ГАП «Ресурс» с общим планируемым объемом инвестиций 3 млрд рублей. Компания, специализирующаяся на производстве различной продовольственной продукции, планирует в течение нескольких лет расширять производственные мощности по выращиванию цыплят-бройлеров со строительством дополнительной инфраструктуры в Татищевском районе. Ожидается, что это позволит увеличить объем выпуска мяса птицы в три раза.

⭕ Подписали соглашение с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания». В Саратовской области в пилотном режиме будет внедряться национальный стандарт качества услуги пассажирского транспорта. Сотрудничество будет организовано по нескольким направлениям: оптимизация маршрутной сети и развитие регулярного пассажирского сообщения; внедрение цифровых транспортных сервисов, современных элементов навигации и информирования пассажиров.