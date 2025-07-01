Росприроднадзор выявил свалку после трамвайного проекта в Саратове

Несанкционированная свалка строительного мусора, связанная со стройкой скоростного трамвая, подтверждена Росприроднадзором в Гагаринском районе.

Свалка расположена у трассы Саратов–Сызрань (поворот на Свинцовку), вблизи реки Старый Курдюм. ООО «Экосфера-С», имеющее лицензию на утилизацию отходов III-IV класса, скрыло территорию металлическим забором и земляным валом. Нарушение задокументировано после репортажа общественника Павла Галактионова.

Ведомство начало проверку. Экологи требуют рекультивации участка и проверки всех объектов подрядчика.

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