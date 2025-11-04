Россиян станут призывать в армию круглый год по новому закону

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий призыв на срочную службу в течение всего года.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться круглогодично, однако отправка призывников сохранится в два этапа: весенний (1 апреля — 15 июля) и осенний (1 октября — 31 декабря).

Для отдельных категорий установлены особые сроки: педагоги призываются с 1 мая по 15 июля, сельские жители в период уборочных работ — с 15 октября по 31 декабря.

Электронные повестки требуют явки в течение 30 дней с момента публикации в реестре.

Ольга Сергеева