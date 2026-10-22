Россияне получили скидки за онлайн-покупки

Россияне получили возможность совершать покупки на маркетплейсах с дополнительной скидкой при безналичной оплате.

Примером стало партнерство ВТБ и Wildberries. Клиенты банка могут получить скидку на покупки на площадке при оплате картой. С другой стороны – вводятся скидки для участников программы лояльности маркетплейса WB Клуб.

Ещё год назад банки и маркетплейсы конкурировали друг с другом, а теперь перешли к стадии активного сотрудничества. При этом скидки дополняют действующие программы лояльности.

ВТБ в преддверии ПМЭФ-2026 заявил, что рынок финансовых сервисов маркетплейсов стал новой нормальностью для банковского сектора, и назвал двусторонние партнёрства более эффективным инструментом конкуренции, чем регуляторные ограничения.

«Потенциальная аудитория ВТБ и Wildberries – все экономически активные потребители в России. С сегодняшнего дня им доступны скидки при привычных покупках, закрывающих весь потребительский спрос россиян. Всего за год банки и маркетплейсы прошли путь от прямого противостояния до совместной выгоды, которую мы предлагаем более чем для 100 млн человек», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.