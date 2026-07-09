Росстат: на заправках в Саратовской области продолжает дорожать бензин

На сегодня, 9 июля, литр дизеля превысил 83 рубля.

Саратовская область вновь оказалась в числе регионов с положительной ценовой динамикой на автомобильное топливо. По данным Росстата, за прошедшую неделю все виды горючего прибавили в цене.

Наибольший скачок зафиксирован у дизельного топлива — его стоимость выросла на 60 копеек, достигнув отметки в 83,33 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал на 37 копеек, теперь его средняя цена составляет 71,60 рубля. АИ-95 прибавил 17 копеек, и теперь литр обойдётся в 75,16 рубля.

Самым сдержанным оказался рост цен на АИ-98 — всего 14 копеек. Однако именно этот бензин остаётся самым дорогим на рынке региона: его средняя стоимость достигла 107,88 рубля за литр. Тенденция к удорожанию сохраняется, и аналитики связывают её с сезонным фактором и логистическими издержками.

Ольга Сергеева