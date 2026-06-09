«Ростелеком» рассказал о защите от киберрисков на депутатских слушаниях в Саратове

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«Ростелеком» выступил участником депутатских слушаний, посвященных вопросам цифровой безопасности и противодействия кибермошенничеству.

Депутаты Саратовской областной Думы, представители правоохранительных органов, госучреждений и общественных организаций обсудили способы защиты от актуальных киберугроз.

Представители ГК «Солар», дочерней компании «Ростелекома», разработчика комплексных сервисов информационной безопасности, рассказали участникам встречи о видах атак, направленных на госсектор. Наиболее распространенная схема — взлом через небольшую компанию-подрядчика, чьи ресурсы защищены хуже инфраструктуры крупной организации, и чей персонал не обучен технике реагирования на инциденты. Злоумышленники могут похитить учетные данные для входа в общую сеть при помощи фишинговой рассылки сотрудникам и отправить на сервер госучреждения вредоносную программу для сбора необходимых данных.

Ринат Фатрахманов, пресейл-инженер ГК «Солар»:

«В современной цифровой реальности понятия личной и корпоративной кибербезопасности неразделимы. Манипулируя личными интересами и эмоциями человека, преступники могут подобраться не только к его сбережениям, но и нанести значительный ущерб компании-работодателю. Чтобы минимизировать риски, учреждениям любого масштаба необходимо повышать уровень информационной защиты и обучать сотрудников».

Специалисты ГК «Солар» разработали для организаций учебную платформу. Онлайн-курсы, практические задания и проверка знаний путем имитации подозрительных рассылок позволяют научить сотрудников распознавать угрозы и правильно на них реагировать.

Участники депутатских слушаний в Саратове также обсудили способы повышения цифровой грамотности детей и подростков как одной из наиболее уязвимых для мошенников категорий. Для школьников в регионе проводятся «Уроки цифры» и «Цифровые ликбезы» с участием экспертов из ведущих ИТ-компаний, в том числе «Ростелекома». В этом году занятия по безопасному поведению в Сети посетили более 120 тысяч учащихся.

Алексей Антонов, председатель Саратовской областной Думы:

«Цифровизация открывает огромные возможности, но вместе с тем, порождает и новые риски. Кибермошенничество, фишинг, взломы, утечки персональных данных — с этим сталкиваются и крупные компании, и обычные интернет-пользователи. Важно не только знать о существующих угрозах, но и владеть эффективными инструментами защиты».

О выявлении дроперов (посредников в нелегальных финансовых операциях), блокировке подозрительных номеров и сайтов, и другой работе по противодействию мошенникам на депутатских слушаниях рассказали представители Банка России и ГУ МВД по Саратовской области. По данным полиции, количество преступлений с использованием интернет-технологий в первом квартале в регионе снизилось на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но подобные незаконные действия по-прежнему широко распространены и составляют более трети от общего числа правонарушений.

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