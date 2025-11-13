Ровенский район получил более 700 млн на соцпроекты

В этом году Ровенский район получил свыше 700 млн рублей на различные социальные и инфраструктурные проекты по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Благодаря этой программе в сельских населенных пунктах появляются новые или обновляются действующие школы, детские сады, спортивные объекты, дороги и многое другое. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— На территории р.п. Ровное капитально отремонтирована школа. Выполнены фасадные, внутренние отделочные и электромонтажные работы, ремонт фундамента, цоколя и отмостков, межэтажных перекрытий и полов, системы отопления, системы водоснабжения, вентиляции, приобретена новая мебель. За счёт модернизации пищеблока была увеличена его мощность. В обновленном здании уже учатся 595 человек. Остаются точечные вопросы по дооснащению мебелью и современными школьными досками, все это в ближайшее время будет выполнено. В дополнение ко всем проведенным в рамках госпрограммы мероприятиям выделим средства, чтобы обеспечить классы предметами интерьера. Важно, чтобы обновление школы не завершалось проведенным ремонтом. С директором проговорили, чтобы здесь активно развивалось дополнительное образование — появились кружки и секции, а также различные специализированные классы.

Продолжается строительство нового детского сада. В двухэтажном здании смогут принять 120 детей. В настоящее время ведутся малярные работы, установка технологического оборудования, монтаж вентиляции. Обозначил, что с учетом погодных условий постоянное отопление в здание должно быть подано в максимально сжатые сроки, особое внимание следует уделить благоустройству территории после завершения основных строительно-монтажных мероприятий. Подрядчику следует организовать работу бригад и в выходные дни, а также в несколько смен. Со стороны заказчика должен быть строгий контроль соблюдения производственных графиков.

Кроме того, по программе в районном центре также капитально отремонтировали стадион, ведется строительство служебного жилья, на территории района привели в порядок свыше 17 км межпоселковых дорог, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мераейф