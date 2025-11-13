В Ровенской районной больнице продолжится развитие материально-технической базы

Сегодня, 13 ноября, в рамках визита в Ровенский район губернатор посетил местную больницу.

Роман Бусаргин пообщался с работниками и пациентами.

— В целом учреждение укомплектовано необходимым оборудованием, в том числе тяжёлым. В поликлинике к запуску готовят новый цифровой рентгенаппарат, функционирует маммограф, флюорограф. Остаются вопросы по состоянию корпуса стационара, который комплексно не ремонтировался с 1992 года. По этому объекту готовится необходимая документация для участия в федеральной программе. Однако некоторые работы необходимо выполнить в ближайшее время, в частности решить вопрос по ремонту кровли. С учетом того, что самостоятельно учреждение не сможет это сделать, окажем помощь из областного бюджета. Министру здравоохранения и главному врачу поручил подготовить смету. Средства будут выделены из резервного фонда областного правительства, чтобы в следующем строительном сезоне приступить к работам.

Будем прорабатывать решение и по пищеблоку больницы. Его старались привести в порядок своими силами, но остались вопросы по оборудованию и инженерным коммуникациям. Кроме того, в следующем году заменим асфальт на дворовой территории, объединяющей корпус больницы и поликлиники, в рамках новой региональной программы.

Отдельно с главным врачом проговорили по ситуации с кадрами. Сейчас здесь работают почти 200 человек, показатели укомплектованности врачами и средним медперсоналом здесь не ниже среднеобластных, но есть вопросы по узким специалистам. При этом у руководства есть понимание, как в ближайшие несколько лет закрыть эту потребность. Сейчас в СГМУ от Ровенского района по целевым договорам обучаются 18 человек, в том числе четверо — за счёт средств бюджета Саратовской области. Однако на время отсутствия некоторых узких специалистов должны проводиться регулярные выездные приемы медиков из саратовских больниц. Такая практика есть и по другим районам.

В учреждение за последние несколько лет привлекли несколько молодых специалистов. Среди них педиатры, онколог, эндокринолог. Причем есть примеры, когда переезжают сразу семьями, где муж и жена — врачи. Пообщался с некоторыми из них. Единственный вопрос, который их волнует — жилищный. На данный момент врачам оплачивают съёмное жильё. Однако существующего фонда явно недостаточно. Этот вопрос будем прорабатывать отдельно совместно с районной администрацией. Здесь в том числе необходимо рассматривать механизмы, которые предлагает программа комплексного развития сельских территорий. В рамках неё строятся служебные дома, в прошлые годы 13 медицинским работникам предоставлено жильё, — написал Роман Бусаргин в своём ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф