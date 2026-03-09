С проблемным саратовским клубом «Виктория» встретились тренер и министр спорта

Волейбольному клубу «Виктория» пообещали помочь после жалобы спортсменок губернатору.

Чиновники и руководство федерации встретились с представителями женского волейбольного клуба «Виктория», который ранее сообщил о тяжелом финансовом положении. И. о. министра спорта Александр Абросимов заявил, что ведомство готово предоставить спортсменкам инфраструктуру для тренировок и помочь с организацией процесса. Также клубу посоветовали участвовать в грантовых конкурсах правительства области.

Главный тренер «Протона» Юрий Маричев пообещал методическую поддержку и помощь в подготовке к сезону. Стороны договорились продолжить искать решения, чтобы сохранить тренировочный процесс для спортсменок.

Ольга Сергеева