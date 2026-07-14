Саратовец мог лишиться Mercedes из-за долгов

Мужчина 36-ти лет не смог избежать внимания приставов и выплатил накопившийся долг в пол миллиона рублей. О подробностях сообщили сегодня в управлении ФССП России по региону.

По ходу возрастания задолженности, на мужчину возбудили исполнительное производство и официально поставили его в курс дела. Однако горожанин не стал погашать задолженность по налогам, которая составила почти 500 тысяч рублей. Приставам пришлось взыскать с него штраф и запретить регистрацию трёх автомобилей, в том числе Mercedes-Benz.

Должника обязали предоставить автомобиль для ареста и лишили части зарплаты. После принятых мер саратовец полностью погасил долг по налогам.

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