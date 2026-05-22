«Саратов Диджитал»: инновационные компании региона получат «цифровое убежище»

В Саратовской области набирает обороты амбициозный проект — технопарк «Саратов Диджитал».

Напомним, технопарк в Саратове создан по лекалам одного из сильнейших частных технопарков России «Morion Digital» при прямом участии регионального правительства. Это не просто офисный центр, а настоящий лифт для технологического бизнеса.

На данный момент запущена первая очередь комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров, где уже прописались 15 компаний-резидентов — малых и средних инноваторов. Но планы куда масштабнее: к 2029 году технопарк разрастется до внушительных 30 тысяч «квадратов».

Глава министерства инвестиционной политики Александр Марченко раскрыл карты: «Саратов Диджитал» дает бизнесу редкую возможность ускорить развитие за счет «эффекта коктейля» — смешивая в одном месте современную инфраструктуру, профессиональное сообщество, квалифицированные кадры и деловые связи. Иными словами, снимает главные головные боли стартапов.

Но главный козырь — финансовый. Для резидентов и управляющей компании технопарка региональные власти предусмотрели налоговый рай: льготы по налогу на имущество организаций и особые условия по упрощенной системе налогообложения (УСН).

И это еще не все. «Саратов Диджитал» получил статус регионального оператора фонда «Сколково». Практически это означает, что технопарк выступает пропуском в «большую игру»: помогает местным компаниям получить желанный статус участника «Сколково», а вместе с ним — гранты, налоговые преференции, доступ к экспертизе и образовательным программам фонда. Местные разработчики теперь могут качать технологии, не выезжая из региона.

Наталья Мерайеф