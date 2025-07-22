Саратов продолжает борьбу с ларьками

Специалисты администрации областного центра выявили факты размещения незаконных объектов.

По поручению главы города Михаила Исаева КМК администрации совместно с представителями комитета по управлению имуществом города Саратова и комитета по архитектуре продолжаются выездные обследование территории города на предмет выявления незаконных объектов, а также соблюдения установленных требований к дизайн-коду.

По результатам ранее проведенных выездных мероприятий выявлены факты размещения нестационарных объектов, ограждений на территории общего пользования на ул. Аткарская, ул. Кутякова, ул. Московская и др. Материалы обследования направлены в администрации районов для демонтажа.

По фактам частичного размещения объектов на территории общего пользования, в том числе на ул. Большая Садовая, ул. Московская и др., правообладателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Работа в данном направлении продолжается.