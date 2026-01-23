Саратов становится новым югом для перелетных птиц зимой

В Саратовской области всё больше перелётных птиц остаются на зимовку.

Перелётные птицы в Саратовской области всё чаще остаются на зимовку вместо сезонной миграции. Местный метеоролог Максим Червяков в своём телеграм-канале поделился наблюдениями и видео с гоголем — уткой, которая обычно улетает на юг, но теперь встречается на незамерзающих участках Волги.

«Если птицы находят быстрые участки реки с достаточным кормом, они могут рискнуть провести зиму здесь», — отметил Червяков. Он добавил, что замечал зимующих гоголей и в предыдущие годы — похоже, это становится новой нормой.

Похожих птиц замечали и на водоёмах Марксовского района. Впрочем, не всех история заканчивается благополучно — в сообществе волонтёров поделились, что поступившая к ним с травмами самка гоголя, к сожалению, не выжила.

Ольга Сергеева

Фото: М.Червяков