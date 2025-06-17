Саратов встал в 8-бальные пробки из-за дождя

Сегодня, 17 июня, на Саратов обрушился ливень и град.

Утром непогода донимала Ленинский район Саратова, а ближе к вечеру переключилась на центр Саратова.

По данным сервисов Яндекс, пробки в городе сейчас оцениваются в 8 баллов.