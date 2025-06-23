Саратовчанку ждет суд за убийство и поджог пенсионера

В Вольске Саратовской области завершено расследование дела о 34-летней женщине, обвиняемой в убийстве и поджоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

20 июня 2025 года стало известно, что ночью 31 марта, будучи пьяной, она в строительном вагоне на улице Волгоградской зарезала 69-летнего знакомого ножом в грудь во время ссоры. После этого она подожгла вагон, чтобы скрыть следы, причинив ущерб на 180 тысяч рублей.

Сейчас женщина содержится под стражей, полностью признав вину. Следствие собрало доказательства, дело передано в суд.