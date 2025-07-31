Саратовца осудили за жестокое убийство «киборга» под Саратовом

62-летний Игорь Беспалов из Красноармейска Саратовской области приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-служба облсуда.

Преступление было совершено в сентябре 2023 года, когда совместное распитие алкоголя с 77-летним знакомым переросло в драку. В итоге подсудимый нанес пенсионеру не менее 56 ударов различными предметами (стулом, ножом, тремя молотками и напильником), 39 из которых пришлись в область головы.

Интересно, что первоначально осенью 2024 года суд признал Беспалова невменяемым, но повторная экспертиза опровергла этот вывод. На процессе подсудимый утверждал, что видел в жертве «киборга», но отказался давать показания.

Помимо тюремного срока, суд взыскал с осужденного 2 миллиона рублей в пользу семьи погибшего.