Саратовца уличили в работе на террористов

В Саратове возбуждено уголовное дело против 50-летнего местного жителя.

По версии следствия, с июня 2023-го по август 2024 года он участвовал в деятельности террористической организации, запрещённой в России. Мужчина собирал и передавал представителям сообщества данные, которые создавали угрозу государственной безопасности. Преступные действия выявили сотрудники УФСБ. Дело заведено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По имеющейся информации, фигурант был причастен к движению «Артподготовка» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.

Ольга Андреева