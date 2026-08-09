Саратовца возмутили дырявые баки для мусора на Электронной

Житель посёлка Солнечный в Саратове возмутился состоянием мусорных контейнеров.

Баки, установленные у магазина «Магнит», выглядят крайне непрезентабельно: они проржавели, покорёжены, а в стенках зияют крупные дыры. Фотографиями и вопросом «Как вы считаете, это нормальные контейнеры для мусора???» саратовец поделился в местном сообществе «ВКонтакте».

Горожане в комментариях поддержали автора поста, отметив, что проблема с изношенными контейнерами в районе далеко не новая и требует внимания со стороны коммунальных служб.

Ольга Сергеева