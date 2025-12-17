Саратовцам напомнили главные действия при опасности атаки БПЛА

В Саратовской области официально опубликовали правила поведения при угрозе атаки дронов.

Региональное управление безопасности под руководством Юрия Юрина выпустило официальные рекомендации для жителей области на случай угрозы атаки беспилотников. Инструкция содержит четкий алгоритм действий в зависимости от места нахождения человека.

Согласно правилам, находясь дома, необходимо отойти от окон и переместиться вглубь помещения — предпочтительно в комнату без окон, такую как ванная, коридор или кладовая. Если угроза застала на улице или в транспорте, нужно немедленно покинуть опасную зону, отойдя не менее чем на 100 метров, и укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.

Особое внимание уделяется безопасности после инцидента. Жителям строго запрещено приближаться к обломкам дронов и категорически не рекомендуется публиковать в сети фотографии или видео с мест падения БПЛА.

Главный совет от властей — сохранять спокойствие и четко следовать указаниям экстренных служб. Публикация памятки связана с участившимися случаями угроз применения беспилотников в регионе.

Ольга Сергеева