Саратовцам напомнили об оставшихся 2 днях для представления в налоговую декларации о доходах

Налоговая служба напоминает саратовцам о сроках окончания подачи отчетов до 30 апреля.

Как сообщает УФНС по Саратовской области, это касается тех, кто в 2025 году продал имущество (транспорт или недвижимость) сроком владения менее нормы, выиграл в лотерею, сдавал жилье или получил дорогие подарки не от близких родственников.

Отчитаться по форме 3-НДФЛ обязаны также ИП, нотариусы и адвокаты. Подать документ можно в бумажном виде в любом МФЦ или налоговой инспекции. Для тех, кто предпочитает онлайн, личный кабинет налогоплательщика предлагает автоматизированное заполнение, а готовый файл разрешено отправить через портал «Госуслуг».

ФНС создала специальный раздел «Декларационная кампания 2026» на своем сайте с примерами заполнения — от продажи недвижимости до получения вычетов.

Ольга Сергеева