Саратовцам объяснили, как платить за коммунальные услуги напрямую без посредников

Минстрой региона разъяснил механизм прямых платежей за коммунальные ресурсы ресурсоснабжающим организациям.

Эта схема защищает жильцов от неплатежеспособности управляющих компаний.

На прямые договоры можно перевести оплату за воду, отопление и вывоз мусора. Допускается частичный переход: с отдельными поставщиками рассчитываться напрямую, остальное — через УК.

Для смены схемы требуется решение общего собрания собственников (более 50% голосов). Протокол направляется поставщику в течение 10 дней. Провести собрание можно онлайн в приложении «Госуслуги Дом».

Ольга Сергеева