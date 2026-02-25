Саратовцам перечислили самые высокооплачиваемые рабочие специальности в регионе до 240 тысяч

В Саратовской области в 2026 году самые высокие зарплаты среди рабочих предлагают сварщикам — до 244,2 тыс. руб.

В лидерах также электромонтажники (160 тыс.) и монтажники (140 тыс.). Автослесари и токари могут рассчитывать на 100 тыс., водители — на 79,1 тыс.

Среди топ-вакансий — водитель категории СЕ с доходом до 250 тыс., монолитчик-бетонщик и обрубщик литья (150 тыс.), а также машинист экскаватора (140-200 тыс.).

Высокие ставки сборщиков заказов связаны с ростом логистики: спрос на них увеличивается, и рынок реагирует повышением зарплат. Для пекарей ключевую роль играет квалификация, а рост доли готовой еды в ритейле усиливает конкуренцию за таких специалистов и поднимает их доходы.

Ольга Сергеева