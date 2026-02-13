Саратовцам предлагают платить за отопление в рассрочку

Саратовцам с высокими январскими платежами за отопление предложили рассрочку.

«ЭнергосбыТ Плюс» готов помочь жителям, чьи счета за январь резко выросли. Клиенты в сложной финансовой ситуации могут оформить рассрочку лично в офисе компании. На период выплат пени начисляться не будут.

В компании объяснили рост платежей тремя причинами: повышение НДС до 22% с 1 января добавило к сумме 1,7%; аномальные морозы увеличили потребление тепла (каждый градус похолодания дает +4,5% расхода); особенности расчетного периода.

Контакты для вопросов: Саратов — 8 (8452) 24-51-54; Балаково — 8 (800) 700-10-32; Энгельс — 8 (8453) 54-48-98. Также можно обратиться через личный кабинет или почту saratov@esplus.ru.

Алиса Эай