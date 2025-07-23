Саратовцам рассказали, как быстро подключиться к бесплатному уличному Wi-Fi

Обнародованы инструкции для подключения к публичному Wi-Fi в Саратовской области.

Жителям Саратова, Энгельса, Балакова и Балашова доступен бесплатный Wi-Fi в общественных местах, — напомнили власти региона.

Следуйте такому алгоритму:

1. Включите Wi-Fi в настройках телефона.

2. Выберите сеть с пометкой «Требуется авторизация».

3. Введите номер телефона и код из SMS

Примечание: иногда система может запросить оплату (от 15 руб.), если провайдер не покрывает расходы.

Напомним, из-за угрозы БПЛА в регионе временно отключают мобильный интернет, поэтому власти организовали альтернативные точки доступа.