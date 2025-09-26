Саратовцам рассказали, как получить вычет в упрощенном порядке

Обычно для получения налогового вычета нужны подтверждающие документы, а при оформлении за прошлые годы требуется декларация 3-НДФЛ.

Но есть вариант вернуть часть налога в упрощенном порядке — без декларации и документов. Об этом сообщили Госуслуги.

По заранее заполненному заявлению, которое нужно подписать в личном кабинете налогоплательщика. Авторизация — через Госуслуги.

Имущественные вычеты

Если жилье покупали с оплатой через банк, который участвует в информационном обмене с ФНС. Перечень — на сайте ФНС.

Порядок получения вычета при покупке жилья:

1. Банк передает сведения за предыдущий год в налоговую инспекцию.

2. В личном кабинете налогоплательщика появляется заполненное заявление для подписи. ФНС формирует заявление до 20 марта следующего года, а если данные поступили позднее 25 февраля — в течение 20 дней.

3. В течение 30 дней после отправки заявления ФНС проверяет информацию. Если нужна дополнительная проверка — срок может составить до 3 месяцев. Но на практике занимает несколько дней.

4. После положительного решения сумма налога, которая подлежит возврату, поступит на счет или будет зачтена в счет задолженности.

В таком же порядке можно получить инвестиционный вычет.

Социальные вычеты

Начиная с расходов за 2024 год в упрощенном порядке можно получать социальные вычеты за обучение, лечение, фитнес и добровольное страхование. При условии, что организация, которой оплачивались услуги, передает нужные сведения в ФНС. Тогда предзаполненные заявления на вычеты появятся в личном кабинете налогоплательщика.

С 2025 года упрощенный порядок действует и для вычетов на долгосрочные сбережения граждан.

Другие способы получения вычетов

Вычет в упрощенном порядке — право, а не обязанность. Даже если есть заявление, его можно не подписывать, а вернуть налог другими способами:

— за 3 прошедших года — по декларации

— за текущий год — через работодателя

Подготовила Ольга Сергеева