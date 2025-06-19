Саратовцам рассказали, как работает сервис для поступления в вуз онлайн на Госуслугах

С 20 июня 2025 года абитуриенты могут подать заявление о поступлении на Госуслугах. (https://clck.ru/rbP4v) В сервисе более 1,7 тыс вузов. В остальные заявление подается лично или через сайт. Факт подачи заявления таким способом тоже отображается на Госуслугах.

Что нужно учесть

🔵 Подать заявление можно в 5 вузов. И выбрать до 5 направлений в каждом. Для магистратуры и аспирантуры — без ограничений.

🔵Выставить свои программы по приоритетности можно сразу.

🔵Можно выбрать целевое обучение. Без предварительной договоренности, на конкурсной основе.

Помогите ребенку

🔵 Подтвердить учетную запись на Госуслугах (https://t.me/gosuslugiforparents/696)

🔵 Заполнить цифровой профиль (https://t.me/gosuslugiforparents/3021)

🔵 Проверить в профиле сведения о льготах (https://t.me/gosuslugiforparents/3041)

🔵 Убедиться, что в профиле отображаются индивидуальные достижения (https://t.me/gosuslugiforparents/4510)

🔵 Запросить недостающие сведения. Например, об олимпиадах — в Минпросвещения, о ЕГЭ — в реестре Рособрнадзора. Запрос оформляется в разделе «Документы» → «Образование» (https://clck.ru/3MQn8P)

🔵 Записаться к врачу за справкой 086-У. (https://clck.ru/3MYpeu) Она подтверждает, что абитуриент прошел медосмотр и у него нет медицинских противопоказаний к обучению по некоторым специальностям. Еще справка может пригодиться для заселения в общежитие.

Если обучение на платной основе

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