Саратовцам рассказали, как распознать обман в сети

В последнее время участились случаи мошенничества в интернете.

Как сообщают Госуслуги, злоумышленники используют различные схемы, чтобы получить доступ к личной информации и денежным средствам граждан. Знание основных признаков обмана поможет избежать неприятных последствий.

Кем чаще всего представляются аферисты

Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банков, портала «Госуслуги», операторов сотовой связи, правоохранителей, курьеров, социальных работников или даже руководителей. Нередко они обращаются от имени официальных структур без предварительного оповещения по проверенным каналам связи.

На что обратить внимание

Поводом для беспокойства должны стать просьбы сообщить CVV‑ или PIN‑код, а также коды из SMS‑сообщений. Подозрительны предложения перевести деньги на якобы защищённый счёт, известия о выигрыше, внезапных льготных предложениях или госвыплатах. Насторожить должны и требования перейти по ссылке, открыть QR‑код или установить файл.

Рекомендации по безопасности

Любые сообщения с предложением перехода по ссылке или загрузки документа стоит тщательно проверять. Не открывайте письма от банков, ведомств и «Госуслуг», если в электронном адресе отправителя замечены искажения. Не кликайте на всплывающие окна и рекламные объявления в социальных сетях и мессенджерах. Совершать покупки рекомендуется только на проверенных интернет‑площадках.

Если звонок вызывает сомнения, лучший выход — сразу же прервать разговор и предупредить родственников о возможной угрозе. Сообщить о фишинговом ресурсе можно через специальную форму, авторизовавшись через учётную запись портала «Госуслуги».

Повысить уровень цифровой грамотности помогут специализированные тесты и обучающие программы по кибербезопасности.

Ольга Сергеева