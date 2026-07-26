Саратовцам рассказали, как увидеть супер-звездопад и парад планет в ночь на 13 августа

Саратовцев ждет редкая ночь: пик звездопада Персеиды и парад планет

В ночь на 13 августа жители области смогут увидеть сразу два явления. Как сообщили в Московском планетарии, метеорный поток Персеиды достигнет пика — до 150 падающих звезд в час. Наблюдать лучше после полуночи, когда новолуние не помешает светом.

В это же время с 22:30 начнется малый парад планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, а под утро — Меркурий и Юпитер. Без телескопа удастся разглядеть Сатурн и Марс.

Солнечное затмение 12 августа в регионе видно не будет.

Ольга Сергеева