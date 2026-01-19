Саратовцам рассказали, какие документы можно поменять в любое время

Госуслуги сообщили, какие именно документы и соглашения можно изменить в любое время.

Брачный договор

Регулирует имущественные отношения между супругами. Его можно изменить или расторгнуть по обоюдному согласию. Понадобится нотариальное удостоверение.

Если один из супругов не согласен — изменения придется вносить через суд. После развода изменить или расторгнуть договор не получится.

Соглашение об алиментах

При взаимном согласии можно изменить:

▪️ размер алиментов

▪️ сроки и периодичность выплат

▪️ размер штрафов за просрочку

Соглашение нужно заново удостоверить у нотариуса.

Завещание

Можно изменить или отменить в любое время без указания причин и уведомления наследников.

Отменить можно, составив распоряжение об отмене или новое завещание. Их нужно удостоверить у любого нотариуса.

Собственник вправе распоряжаться имуществом, которое он включил в завещание. Если имущество продано или подарено, оно автоматически выбывает из состава наследства. Завещание при этом можно не изменять.

Подготовила Ольга Сергеева