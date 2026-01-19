Саратовцам рассказали, какие документы можно поменять в любое время

Госуслуги сообщили, какие именно документы и соглашения можно изменить в любое время.
Брачный договор
Регулирует имущественные отношения между супругами. Его можно изменить или расторгнуть по обоюдному согласию. Понадобится нотариальное удостоверение.
Если один из супругов не согласен — изменения придется вносить через суд. После развода изменить или расторгнуть договор не получится.
Соглашение об алиментах
При взаимном согласии можно изменить:
▪️ размер алиментов
▪️ сроки и периодичность выплат
▪️ размер штрафов за просрочку
Соглашение нужно заново удостоверить у нотариуса.
Завещание
Можно изменить или отменить в любое время без указания причин и уведомления наследников.
Отменить можно, составив распоряжение об отмене или новое завещание. Их нужно удостоверить у любого нотариуса.
Собственник вправе распоряжаться имуществом, которое он включил в завещание. Если имущество продано или подарено, оно автоматически выбывает из состава наследства. Завещание при этом можно не изменять.
Подготовила Ольга Сергеева