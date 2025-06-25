Саратовцам напомнили о баллах за допобразование и профориентацию

Абитуриенты могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения, — напомнили Госуслуги.

Например, за волонтерство, спортивные победы или успехи в учебе. С 2025 года некоторые правила изменились.

Основание: ч. IV приложения 1 к приказу Минобрнауки от 27 ноября 2024 г. № 821

Баллы за дополнительное образование

Было. Дополнительное образование не давало преимуществ при поступлении.

Стало. За диплом о дополнительном образовании вуз может добавить баллы. Но только если оно в рамках направления, на которое поступаете. Например, окончание музыкальной школы может пригодиться при зачислении на творческую специальность.

Вузы сами решают, за какое допобразование добавлять баллы. Некоторые включают в список только свои курсы довузовской подготовки.

Количество баллов тоже определяет вуз. Они входят в лимит из 10 баллов за общие индивидуальные достижения.

Целевые индивидуальные достижения

Было. Для всех абитуриентов был список общих индивидуальных достижений. За них вузы начисляли до 10 баллов.

Стало. У поступающих на целевое обучение появилось преимущество — баллы за целевые индивидуальные достижения. За участие в мероприятиях по профориентации можно получить до 5 таких баллов. Они не входят в лимит из 10 за общие достижения. То есть в сумме для целевого обучения можно набрать до 15 дополнительных баллов.

Мероприятия по профориентации организуют заказчики целевого обучения — предприятия, где выпускник должен будет работать после вуза. Уточняйте список в конкретном вузе.

Как учитывается знак ГТО

Было. За наличие знака отличия вуз должен был начислить минимум 2 дополнительных балла.

Стало. Вузы сами определяют, сколько баллов добавить. Их может быть меньше 2. Условия — на сайтах и в приемных комиссиях вузов.